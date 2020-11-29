Alman NDR radyosu: Kuzey Akım-2’nin yapımına aralıkta devam edilecek

NDR radyosu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapım operatörü Nord Stream 2 AG’nin yetkilisine dayandırdığı haberinde Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan hattın yapımına önümüzdeki ay devam edileceğini duyurdu.

Haberde, Stralsund kenti Su Yolları ve Denizcilik İdaresi'nin, 5 Aralık'ta yapım çalışmalarının başlaması nedeniyle gemi kaptanlarını, Baltık Denizi'ndeki Adlergrund bölgesinin güneyinde hareket ederken özellikle dikkatli olmaya çağırdığı kaydedildi.

Radyonun aktardığı bilgiye göre Kuzey Akım-2’nin yapılacak boru hatlarının iki kolu tam olarak bu alanda sonlanıyor.

Nord Stream 2 AG: Boru döşeme çalışmaları aralıkta yeniden başlayacak

Nord Stream 2 AG yetkilisinin basın mensuplarına verdiği bilgiye göre Kuzey Akım-2 hattının boru döşeme çalışmaları önümüzdeki aralıkta başlıyor.

Gazetecilerin Nord Stream 2 AG’nin boru döşeme çalışmalarına yeniden başlamayı planlayıp planlamadığını sorması üzerine şirket yetkilisi, “Evet, bunu teyit edebiliriz. Bu yıl Almanya Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) demirli bir gemi kullanarak boru döşeme çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz. Kullanılacak olan geminin adını daha sonra vereceğiz” diye konuştu.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.