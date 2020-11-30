Seçilmiş Moldova Devlet Başkanı Sandu: Transdinyester'deki Rus askerlerin çekilmesini Moskova'yla görüşeceğim

Seçilmiş Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Transdinyester'deki Rus askerlerin ve silahların çekilmesi konusunu Rusya yönetimiyle konuşma niyetinde olduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Sandu, seçimlerin ardından gündeme getirdiği Transdinyester'deki silah depolarını koruyan Rus askerlerin ve silahların bölgeden çıkarılması konusunda yeni açıklama yaptı.

Sandu, "Bu konuyu Rusya yönetimiyle istişare etmeyi sürdüreceğim. Geçen sene Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ülkemizi ziyaret etmiş ve Rusya'nın silahların imhası için yardıma hazır olduğunu söylemişti" dedi.

Bu arada Sandu, Rusya'yla ilişkileri pekiştirmek için çalışacağını kaydetti:

"Rusya'yla iyi ilişkilerimizin olmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın büyük bölümü, ülkemizin AB'yle yakınlaşmasını ve aynı zamanda da ülkemizin Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olmasını istiyor. Onların isteklerini gerçekleştirmek için bu konuda üzerinde çalışacağım."

'Rusya'yla ekonomik sorunlar ikili düzlemde çözülmeli'

Sandu, Rusya ile Moldova arasındaki ticari sorunlara Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) veya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında değil, Moskova ve Kişinev arasında ikili düzlemde çözüm bulunması gerektiğini ekledi.

Sandu, "Moldova AEB'de gözlemci ülke olduğunda prosedürün uygulanıp uygulanmadığını bilmiyorum, danışmanlarımdan bunu araştırmasını istedim. BDT ülkeleriyle ticari sorunlarımız yok, sadece Rusya'yla var ve bu sorunların diğer formatlar dahilinde değil ikili düzlemde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'Hükümet istifa etmeli'

İç siyasete dönük mesajlar da veren Sandu, Moldova halkının sadece mevcut Devlet Başkanı İgor Dodon'a karşı değil, aynı zamanda onun hükümetine karşı oy kullandığını savunarak hükümetin istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılması gerektiğini ekledi.

Sandu, 15 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 57.75'ini alarak yeni devlet başkanı seçilmişti. Mevcut Devlet Başkanı Dodon'un 23 Aralık'ta yetkilerini devretmesinin ardından Seçilmiş Devlet Başkanı Sandu, 24 veya 25 Aralık’ta resmen göreve başlayacak.

Peskov: Moldova'da Sandu'nun atacağı keskin adımların tüm olası sonuçlarını hesaba katacağız

Öte yandan Rusya'nın Sandu'yu tebrik ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni Moldova yönetiminin atacağı keskin adımların tüm olası sonuçlarını hesaba katacaklarını ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov'a Sandu'nun Transdinyester'deki Rus askerlerin çekilmesi konusundaki açıklamaları hatırlatıldı.

Transdinyester'deki Rus askerlerin çekilmesi konusunda Rusya ile Moldova arasında bir ön görüşme yapılmadığını kaydeden Peskov, iki ilişkiler bağlamında daha dengeli bir yaklaşıma büyük ihtiyaç olduğunu düşündüklerini belirtti.

Peskov, "Keskin adımların olası tüm olumsuz sonuçlarını hesaba katacağız. Mevcut Devlet Başkanı İgor Dodon'la diyalog şu anda da devam ediyor. Bu yapıcılığın Sandu döneminde devam edeceğini, süreklilik arz edeceğini umuyoruz" dedi.

'Sandu'nun ekibiyle diplomatik düzeyde temas kuruldu'

Peskov, Kremlin'in Sandu'yla temas kurup kurmadığı sorusuna ise "Temaslar diplomatlarımız aracılığıyla yürütülüyor. Bildiğiniz gibi Devlet Başkanı Putin Sandu'yu seçim nedeniyle tebrik etti" yanıtını verdi.