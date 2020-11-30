Belaruslu muhalif Tihanovskiy’in tutukluluk hali devam ettirildi

Belaruslu muhalif ve blog yazarı Sergey Tihanovskiy’in tutukluluk halinin, şubat sonu olmak üzere üç aylığına daha uzatıldığı bildirildi.

Tihanovskiy’in avukatı Natalya Matskeviç, Sputnik’e demecinde Belaruslu muhalifin tutukluluk halinin, şubat sonu olmak üzere üç aylığına daha uzatıldığını belirtti.

Matskeviç, “Süresi daha 3 aylığına uzatılarak, 9 aya çıkarıldı, yani 2021 Şubat ayının sonuna kadar” diye konuştu.

Düzeni bozma, seçimleri engelleme ve kolluk kuvvetlerine karşı düşmanlık körükleme suçlamalarıyla geçen aralık ayından bu yana cezaevinde olan Tihanovskiy’in tutukluluk süresi dün sona ermişti.

Matskeviç, Tihanovskiy’in diğer suçlamaların yanı sıra Belarus Ceza Kanunu'nun 130. Maddesinin 3. Bölümü (ırksal, ulusal, dini veya diğer sosyal düşmanlığı veya nefreti körükleme) kapsamında ağır suçlamalara maruz kaldığı için, tutukluluğunun şubat ayından sonra da uzatılabileceğini öngördü, aynı zamanda gizlilik anlaşmasına imza attığı için suçlamanın ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Tihanovskiy’in hala (Minsk bölgesindeki) Jodino kentindeki cezaevinde kaldığını ve haftada 2 kez avukatlar tarafından ziyaret edildiğini anlatan Matskeviç, “Kendini normal hissediyor, içsel gücü hala yerinde. Fakat elbette ki hem suçlamalara, hem de tutukluluk süresinin uzatılmasına öfkeleniyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Belarus başkanlık seçimlerine adaylığını koymak isteyen Tihanovskiy’in girişim grubunun kayıt işlemleri yapılmayınca bunu eşi Svetlana Tihanovskaya yapmış ve seçim yarışına başkan adayı olarak katılmıştı.

Ancak 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko’nun 6. dönem üst üste koltuğa oturmasıyla Tihanovskaya, Litvanya’ya gitmek zorunda kalmıştı.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, tekrarlanması için başta hafta sonları olmak üzere başkent Minsk’in farklı bölgelerinde ve ülkenin diğer bazı kentlerinde gösteriler organize ediyor.