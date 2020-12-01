Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde yeterli gelişme kaydedilemedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yeterince gelişme sağlanamadı" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Avrupa Birliği de 10 Aralık'ta yapılacak zirve öncesi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. dedi.