Bu kez Almanya'da: Bir 'gizemli' yapı daha ortadan kayboldu

Son günlerde dünyanın farklı yerlerinde kim tarafından yapıldığı bilinmeyen farklı yapılarla ilgili haberler gelmeye devam ederken, bu sefer Almanya’da yıllar önce aniden ortaya çıkan ve erkek cinsel organına benzemesiyle gündem olan bir heykel de kayboldu.

Alman polisi, birkaç yıl önce hiçbir açıklama yapılmadan bir dağın yamacında bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından dikilen tahtadan penis heykelinin kaybolmasını araştırmaya başladı.

Allgaeuer Zeitung gazetesinin haberine göre Almanya'nın güneydoğusunda Bavyera eyaletindeki Grünten dağında bulunan 2 metre uzunluğundaki heykel hafta sonu kesildi ve geriye sadece bir yığın testere talaşı kaldı.

Heykel, son yıllarda yürüyüşçülerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, hatta Google Haritaları’nda da 'Kültürel anıt' olarak işaretlenmişti.

'Aslında bir doğum günü hediyesi olarak yapılmış'

Söylentilere göre, söz konusu heykel, genç bir adama şaka olarak komik bir doğum günü hediyesi olarak yapıldı, ancak 200 ağırlığındaki 'hediye' genç adamın ailesinin hoşuna gitmedi ve dağlara çekilip oraya bırakıldı.

Son haftalarda farklı olayların ‘baş kahramanı’ olduğu belirtilen heykelin yere düşüp tekrar kaldırıldığı ifade edilirken, yerel bir bira fabrikası da heykele ithafen ekşi kırmızı renkli doğal bir bira üretti.

Alman haber ajansı dpa, heykelin sahibinin bilinmemesinden dolayı bir suçun işlenip işlenmediği netlik kazanmazsa da Bavyera polisinin heykelin kaybolmasını araştırmaya başladığını aktardı.

Son günlerde bu 2. olay

Son günler böylesi gizemli anıt ve yapıların aniden ortaya çıkıp kaybolması dikkat çekiyor. ABD’nin Utah eyaletindeki yaklaşık olarak 2 afta önce bulunan ve geldiği gibi aniden kaybolan metal monolit, nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı daha tam olarak netleşmemişken kaybolmuştu.

Monolitin bulunduğu bölgenin Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtilmişti.

Geçen Perşembe günü de Romanya’nın 'Kutsal Dağı' karşısında Utah’dakine benzer üçgen bir monolit bulunmuştu. Yetkililer, monolitin nereye geldiğin bilmediklerini açıklamıştı.