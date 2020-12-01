Kayıt
18:21 01 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Alain Panabiere’in kurtarma operasyonu

    Fransa'da evinde mahsur kalan obez vatandaş için vinçle kurtarma operasyonu

    © AFP 2020 / RAYMOND ROIG
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1043323913_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_dec4240bf04579626ac58e6589967803.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202012011043323951-fransada-kendi-evinde-mahsur-kalan-yaklasik-olarak-300-kg-agirligindaki-adam-vincle-kurtarildi/

    Fransa’nın Perpignan şehrinde yaklaşık 300 kg ağırlığında morbid obeziteden mustarip bir kişiyi evinden çıkarma operasyonu 50 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alain Panabiere adındaki adam, evinin duvarında bir geçit açılarak ve vinç kullanılarak çıkarıldı.

    Güney Fransa’da Yaklaşık olarak 50 polis, kurtarma görevlisi ve doktor, artık kendini yatak odasındaki zeminden kaldıramayan ve merdivenlerle evinden çıkamayan obez bir adamı evinden çıkarmak için seferber oldu.

    Avukatı Jean Codognes, Perpignan şehrinde yaşayan 53 yaşındaki müvekkili Alain Panabiere’in ‘büyük ihtimalle’ ayağını kırdıktan sonra kendi evinde mahsur kaldığını söyledi.

    Codognes, geçen ekim ayında Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e yazdığı dilekçede, müvekkiline kardeşi tarafından yemek verildiğini ancak durumunun kötüleştiğini belirterek acil kurtarma çağrısında bulunmuştu.

    Alain Panabiere'e ait ve ekim ayında çekilen bir fotoğraf
    © AFP 2020 / RAYMOND ROIG
    Alain Panabiere'e ait ve ekim ayında çekilen bir fotoğraf

    Avukatın çağrısının ardından yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığındaki Panabiere ile Fransa'nın Obezite Karşıtı Derneği de 'tehlikedeki bir kişiye yardım etme konusunda başarısız olma' gerekçesiyle şikayette bulundu.

    Polis, iki katlı evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine alırken, avukat Codognes "Bu yüksek riskli bir operasyon" ifadelerini kullandı.

    Polisin, bir kaza olma ihtimaline karşın, komşulardan da evlerinden çıkmalarını istediği, binanın sağlamlaştırıldığı ve işçilerin üst kattaki bir duvarda bir geçit açtığı aktarıldı.

    Panabiere'e serum takılmasının ardından dikkatlice metal bir konteynere konup bekleyen ambulansa taşınmak üzere vinçle dışarı çıkarıldı.

    Endokrinoloji, diyabet ve beslenme uzmanı ve Montpellier'deki en yakın hastanenin başkanı Antoine Avigno, "5 yıl boyunca hareketsiz kalan bir kişiyi tekrar hareket ettirmeyi başladığınızda, kalp dekompansasyonu ve damar trombozu oluşma riski vardır" diye konuştu.

    Avigno, "Uzun süredir dinlenmekte olan kardiyovasküler sistemi yeniden canlandırıyorsunuz" diye ekledi.

    Avignon, Panabiere'in rehabilitasyona gönderilmeden önce Montpellier'de tedavi göreceğini söyledi.

    İlgili konular:

    Bilim insanlarına göre, daha fazla pirinç tüketimi obeziteyi azaltabilir: Her gün 50 gram
    Ender Saraç Meclis'te obeziteyi anlattı: Testosteron düştü, bütün erkekler memeli oldu
    Etiketler:
    Alain Panabiere, Jean Codognes, Doktor, Polis, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gazetecilere konuşan Rus tıbbi birimin yöneticisi Yaroslav İvanov, “Öncelikle Rus barış güçlerine tıbbi destek vermeye odaklanmış durumdayız. Sivil halka da yardım etmeye hazırız” dedi.
    Rusya'nın Dağlık Karabağ'da kurduğu sahra hastanesinden görüntüler
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet