İsveç'te oğlunu 28 yıl kilit altında tutmakla suçlanan anne gözaltına

İsveç polisinin verdiği bilgiye göre bir anne, oğlunu 28 yıl boyunca evinde kilitli tuttuğu iddiasıyla tutuklandı.

Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling verdiği demeçte, "Annenin, oğlunu özgürlükten mahrum bıraktığından ve bedensel zarar verdiğinden şüpheleniliyor" dedi. Osterling, bulunan kişinin ‘çok uzun zamandır kilit altında tutulduğunu’ belirtirken medyada yer alan 28 yıldır tutsak olduğuna dair haberlere yorum yapmadı.

Expressen ve Aftonbladet gazetelerinde çıkan haberlerde, annenin 12 yaşındayken oğlunu okuldan aldığı ve o zamandan beri onu apartmanda kilitli tuttuğu ifade edildi. Expressen'e göre, adı açıklanmayan bir akraba 41 yaşındaki adamı pazar günü, 70'li yaşlarındaki annenin hastaneye kaldırılmasının ardından buldu. İddiaya göre adamın bacaklarında yaralar vardı, zar zor yürüyebiliyordu, neredeyse hiç dişleri yoktu ve konuşma yeteneği sınırlıydı. Haberde tutsağın bulunduğu dairenin ‘yıllardır temizlenmemiş gibi göründüğü’ belirtilirken, tutsağı bulan akrabasının "İdrar, kir ve toz vardı. Çürük kokuyordu" sözüne yer verildi.

'Kapalı kapılar ardından neler olduğunu nasıl bilebilirsin?'

Olayın yaşandığı binada yaşayan bir kadın ise Aftonbladet’e verdiği demeçte adama birkaç ay önce bakkalda rastladığını söyledi. İddiaya göre adam kadını pencereden görmüştü ve karşılaştıklarında “Kim olduğunu biliyorum, sen benim komşumsun” dedi. Binadan başka bir kadın anne ve oğlunun neredeyse hiç dışarı çıkmadıklarını, pencereleri bile açmadıklarını belirtti.

Olayı duyan mahalle sakinleri, sosyal hizmetlerin, okulun ya da başka bir otoritenin çocuğu neden kontrol etmediğini sorarken bir kadın şüpheli anne ile ara sıra karşılaştığını aktardı. Kadın, “Havadan sudan konuşurduk. Bazen çocuğunu sorardım, iyi olduğunu söylerdi. Pek uzun boylu bahsetmezdi. Ama ne yapabilirsin? Kapalı kapılar ardında neler olduğunu nasıl bilebilirsin? Her şey o kadar korkunç ki inanamıyorum” dedi.

İsveç Savcılık Kurumu, annenin suçlamaları reddettiğini söyledi.