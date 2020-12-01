Almanya'da bir araç yayaları ezdi: 2 ölü

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla en az 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
Hier wird die mutmaßliche Fahrerin von der Polizei weggetragen.#trier pic.twitter.com/9rE6pqRpvT— Onkel_Kurt (@kurt_onkel) December 1, 2020
Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Araç sürücünün gözaltına alındığı ve bir araca el konulduğu kaydedildi.
BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen - #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020
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