İngiliz Parlamentosu, hükümetin koronavirüsle mücadelede '3 aşamalı önlem' kararını onayladı

Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, 3 Aralık'ta sona erecek ulusal karantinanın ardından uygulamaya geçecek 3 aşamalı önlem, 78'e karşı 291 oyla kabul edildi.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den parlamenterlerin karşı oy kullandığı ve İşçi Partisi'nin çekimser kaldığı düzenleme parlamentodan geçti.

Muhafazakar Parti içinde Kovid-19 kısıtlamalarına karşı duran milletvekillerinden biri olan Mark Harper, oylama sonunda BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu yıkıcı ve tekrarlanan kısıtlamalar döngüsünü sona erdirmek gerekir. Etkili ve güvenli bir aşı tüm nüfusa başarıyla uygulanana kadar insanların yaşamı için sürdürülebilir bir yolun bulunması gerekir" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında, Muhafazakar Parti'den yaklaşık 100 parlamenterin hükümetin 3 aşamalı planına karşı oy kullanacağı ileri sürülmüştü.

59 bin 51 ile Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, karantinanın ardından bahara kadar 3 aşamalı bir önlem planının uygulanacağını söylemişti.

Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek

İngiltere'de uygulanan ulusal karantinanın ardından ülkede 23 milyondan fazla kişi, katı kısıtlamaların bulunduğu "3. aşamada" yaşamak zorunda kalacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Manchester, Kent, Leicester ve Birmingham'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerin, enfeksiyon oranının en yüksek olduğu ve "yüksek alarm" anlamına gelen 3'üncü aşamaya alındığını açıklamıştı.

Karantina öncesi 3'üncü aşamadaki Liverpool kentinin 2'nci aşamaya düşeceğini kaydeden Hancock, başkent Londra'nın ise bazı bölgelerinde artan vaka sayılarına rağmen 2'nci aşamada kalmaya devam edeceğini bildirmişti.

Buna göre, nüfusun yüzde 57'sini oluşturan 32,2 milyon kişi 2'nci aşama, nüfusun yüzde 41,5'ini oluşturan 23,3 milyon kişi de 3'üncü aşama kısıtlamalarına tabi olacak.