Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere

İngiltere, dünyada Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu ve aşının gelecek haftadan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.

İngiltere, dünyada Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, aşının gelecek haftadan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.

Aşının ilk olarak hangi öncelikli gruba yapılacağına ise İngiltere'nin aşı komitesi karar verecek.

Pfizer CEO'su Albert Bourla da, İngiltere'nin aşıyı onaylamasını 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Bu yetkilendirme, bilimin kazanacağını ilk ilan ettiğimizden beri üzerinde çalıştığımız bir hedefti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nu, Birleşik Krallık'taki insanları korumaya yardımcı olmak için zamanında harekete geçme yeteneklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Daha fazla yetkilendirme ve onay beklerken, aşının dünya çapında tedarikini güvenli bir şekilde sağlamak için tedarik etmek için aynı aciliyetle hareket etmeye odaklandık."