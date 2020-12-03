Macron: Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve AB fon oluşturacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir fon oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklığında video konferans yoluyla ikinci kez 'Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı' düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı konuşmada 9 Ağustos'ta yapılan konferansta taahhüt edilen yardımların yerine getirildiğini ve böylece 280 milyon euro toplandığını söyledi.

Lübnan halkına 12 bin 500 ton un dağıtıldığını, 73 bin kişinin maddi yardım aldığını ifade eden Macron, 30 kadar hastaneye tıbbı malzeme konusunda yardım yapıldığını ve 25 bin kişiye de barınacak yer tahsis edildiğini belirtti.

Macron, Lübnan halkının yüzde 20'sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını ve yardımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yardımların Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde sivil toplum kuruluşlarına yapılması gerektiğini ifade eden Macron, Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir fon oluşturmaya karar verdiğini duyurdu.

Macron, Lübnan'da hızlı şekilde hükümet kurulmadan bu yardımların yapılamayacağını, bu ay Lübnan'a yeniden ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.