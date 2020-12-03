Bundestag milletvekili Ernst: AB, Rusya’ya karşı tutumunu gözden geçirmeli

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, Almanya-Rusya ilişkilerindeki sorunların çoğunun NATO’nun AB ile mutabık kalmayan taahhütler üstlenmesinden kaynaklandığını belirterek, Rusya ile diyalogu geliştirmek için güç politikası değil, iş birliği politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İzvestiya gazetesine konuşan Ernst, "Rusya'ya karşı tavrımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Kanımca, Almanya-Rusya ilişkilerindeki sorunların çoğu, NATO’nun AB ile mutabık kalmayan taahhütler üstlenmesinden kaynaklanıyor. Bir güç politikasına değil, Avrupa ile Rusya arasında bir iş birliği politikasına ihtiyacımız var" dedi.

Pandemi sırasında geliştirilen aşıların, iş birliği için önemli olduğuna vurgu yapan Ernst, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomiye gelince, burada ülkelerimiz arasındaki ortaklığın koronavirüsten bağımsız olarak da devam etmesi gerektiğinden eminim. Ortak projeler için umutlarımız var. Örneğin hidrojen stratejisi ortak ilgi alanımızdır. İş birliğimizin neler getirebileceği göz önüne alındığında, Rusya'ya karşı yaptırımların yanlış bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik olarak bağlı olduğumuz tüm ülkelere standartlar getirmiyoruz."

Ernst ayrıca, Kuzey Akım 2'nin geleceğine ilişkin olarak, ABD yaptırımlarına rağmen projenin tamamlanacağını kaydetti.