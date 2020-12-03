İngiltere'de atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Avon Yangın ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, Avonmouth Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Merkezi'nde öğle saatlerinde büyük bir patlama olduğu ihbarının alındığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

I’m in Avonmouth with @LisaSkyNews as police declare a major incident after an explosion near Bristol https://t.co/CWfgK4Aise pic.twitter.com/RaB4rUlgTG — Joe O'Brien (@thisisjoeob) December 3, 2020

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avonmouth'da meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Kalbimiz ölenler ve aileleriyle birlikte. Olay yerine gelen acil servislere teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Deeply saddened to learn that four people have lost their lives in the water works explosion in Avonmouth. Our hearts go out to the victims and their families.



Thank you to the emergency services who attended the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 3, 2020

​Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

I’m in Avonmouth where @ASPolice have declared a major incident following a large explosion pic.twitter.com/TKb3vGGvdM — Claire Hayhurst (@clairehayhurst) December 3, 2020

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