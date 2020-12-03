Baltnews ve Sputnik Letonya çalışanları, AB yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandı

Sputnik Letonya haber ajasından yapılan açıklamaya göre, evlerinde arama yapılan ve bilgisayarlarına el konulan çalışanlara ülkeden ayrılmama taahhüdü imzalatıldı.

Letonya Ceza Kanunu'nun 84. maddesinin ihlali ile suçlanan ajans çalışanlarının, para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ajansın Telegram kanalından yayınlanan açıklamada ise "Letonya, Litvanya ve Estonya'ya göre, Uluslararası Haber Ajansı 'Rossiya Segodnya', 2014 yılında ajansın genel müdürü Dmitriy Kiselev'e uygulanan Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi bulunuyor. Ajans çalışanlarının evleri arandı, telefon ve bilgisayarlarına el konuldu" denildi.