AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kedi-fare oyunu sona ermeli

Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, bugün günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin diplomatik girişimlere rağmen Yunanistan ile arasındaki gerilimi azaltmadığını ve AB üye ülkelerinin artık yaptırımları değerlendireceklerini söyledi.
"Bence bu kedi-fare oyunu sona ermeli" diyen Michel, "10 aralık'ta AB zirvesinde konuyu değerlendireceğiz, elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki olayları ve kazaları önlemek için kurulan ayrıştırma usulleri mekanizmasının çalıştığını ve bunu güçlendirmek istediklerini söylemişti.
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