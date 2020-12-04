Poroşenko’dan Zelenskiy'e: Putin'in önünde diz çök

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ‘aşağılanmayı göze alarak’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önünde diz çökmesi halinde Donbass'taki savaşı iki hafta içinde bitirebileceğini kaydetti, ancak bunun Donbass cumhuriyetlerinin Ukrayna ile yeniden bütünleşmesine nasıl yardımcı olacağını belirtmedi.

Espresso televizyonuna konuşan Poroşenko, "Onun önünde başka bir yol yok. İki yıllık başkanlığı döneminde ülkenin savunma gücü tamamen yok edildi" dedi.

Ukrayna, Nisan 2014’te tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne askeri operasyon başlatmıştı. 2014’ten beri süren çatışmalar 13 bin kişinin ölmesine neden olmuştu.

Donbass’taki durumun çözümü ile ilgili müzakereler, 2014’ten bu yana Belarus’un başkenti Minsk’te toplanan Temas Grubu tarafından sürdürülüyor.

Temas Grubu şimdiye kadar gerilimin azaltılması ile ilgili adımları belirleyen 3 belge kabul etmiş olmasına rağmen, taraflar arasındaki çatışmalar hala devam ediyor.