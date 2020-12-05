Letonya'da gözaltına alınan gazeteciler, ülkeden ayrılmamaları koşuluyla serbest bırakıldı

Sputnik Letonya’dan yapılan açıklamada, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’na bağlı Sputnik Letonya ve Baltnews’te çalışan gazetecilerin ülkeden ayrılmamaları koşuluyla serbest bırakıldığı, avukatların durumu soruşturduğu belirtildi.

Letonya polisi, aralarında Baltnews Letonya ajansının eski genel yayın yönetmeni Andrey Yakovlev’in de bulunduğu 6 gazeteciyi gözaltına almış, gazetecilerin telefon ve bilgisayarlarına el konulmuştu.

Ajansın açıklamasında, Letonya Ceza Kanunu'nun 84. maddesinin kapsamındaki Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının ihlaliyle suçlanan ajans çalışanlarının, para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Andrey Yakovlev, Dmitriy Kiselev’in başında bulunduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle, Letonya Devlet Güvenlik Servisi’nin haklarında soruşturma başlattığını kaydetti.

Daha önce, Letonya makamları aynı nedenle RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD ve RT Documentary’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya makamlarının eylemlerini 'Demokratik bir toplumunun temeli olan basın ve ifade özgürlüğü ihlalinin bariz bir örneği' olarak nitelendirerek, bu uydurma suçlamaların Rusofobi takıntılarının bir sonucu olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmayan cezalandırıcı eylemler olduğunu vurguladı.

Bakanlık ayrıca, uygulanan yaptırımların Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e yönelik olduğunu ve ajansla işbirliği yapan her kese uygulanamayacağının altını çizdi.