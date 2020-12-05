Fransa'yı protestolar sardı: Paris'te polisten göstericilere biber gazlı müdahale

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği eleştirilerinin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı başta başkent Paris olmak üzere ülkenin genelinde kitlesel protesto gösterileri devam ediyor.

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, başkent Paris’te polis protestoculara müdahale etti ve göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede meydana geldi. Protestocular taş ve havai fişek atarken polis biber gazı kullanarak karşılık verdi.

Paris’te, kentin doğusundaki Porte des Lilas bölgesinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Gündüz saat 15.00 (TSİ 17.00) civarında gerilim tırmandı. Protestocular polise taşlarla saldırdı, havai fişekler attı. Polis biber gazı kullandı.

Görev alan polis ve jandarma sayısının geçen cumartesi gününe göre çok daha fazla olması dikkat çekiyor.

Protesto eylemleri Fransa'nın diğer kentlerinde de düzenleniyor.

Sputnik muhabirinin, Paris’te en az 3 otomobilin göstericiler tarafından kundaklandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Darmanin: 22 protestocu gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris’te 22 protestocunun polis tarafından gözaltına aldığını duyurdu.

Eyleme gönderilen polis memurlarına teşekkür eden Darmanin, kolluk kuvvetlerinin bazen 'çok acımasız insanlarla' karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Paris’teki gösteriyle ilgili 22 gözaltı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Merci aux forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, parfois face à des individus très violents.

22 interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de la manifestation à Paris. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

​