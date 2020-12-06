Birbirlerine plastik paravanla sarıldılar

Fransa'nın Jeumont kentindeki bir huzurevi, salgın başından bu yana aileleriyle görüşemeyen sakinleri için ilginç bir yönteme başvurdu.

NTV'nin haberine göre, bina içerisine yerleştirilen plastik paravan sayesinde huzurevi sakinleri temas etmeden sevdiklerinin elini yeniden tutabildi.

"Sarılma balonu" adı verilen platform hem huzurevi sakinlerini hem de ailelerini uzun zamandır ziyaret edemeyen yakınlarını mutlu etti.

Plastik paravan her görüşme sonrasında dezenfekte edildi.

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