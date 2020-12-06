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    Koronavirüs aşısı 50 hastanede salı günü kullanıma sokulacak: İngiltere tarihinin 'en büyük aşı operasyonu'

    © REUTERS / POOL New
    Avrupa
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    İngiltere Sağlık Bakanlığı, bu hafta başlayacak Kovid-19 aşısı uygulamasını 'Ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması' olarak tanımladı.

    Salgına karşı mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ve bakımevi çalışanları, koronavirüs aşısında ilk sırada olacak.

    İngiltere genelinde 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi.

    Aşının kullanıma sokulmasını 'tarihi bir an' olarak tanımlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, virüsün geriletilmesi için herkesin kendi görevini yapmasını isteyerek, "Mevcut kısıtlamalara uyalım ve kritik bir görev üstlenen sağlık sistemini koruyalım" dedi.

    Pfizer- Biontech
    © REUTERS / DADO RUVIC
    Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere
    Bu hafta kullanıma sokulacak aşı dozları, soğutulmuş konteynerler yardımıyla Belçika'dan İngiltere'ye gelmeye başladı.

    İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, tedarikteki zorluklara rağmen ilk aşı dozlarının Pazartesi günü hastanelere ulaşacağını ve Salı günü uygulanmaya hazır olacağını kaydetti.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Prof. Powis, ülkenin sağlık sisteminin geniş çaplı aşı programlarını uygulamakta "iyi bir deneyime" sahip olduğunu söyleyerek, geçmişteki grip aşısı, HPV aşısı ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak için yapılan MMR aşısını örnek gösterdi.

    800 bin dozun kullanıma hazır olması bekleniyor.

    Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı geçtiğimiz hafta Salı günü İngiltere'ye ulaşmıştı. Gelecek haftadan itibaren yaklaşık 800 bin aşı dozunun kullanıma hazır olması bekleniyor.

    21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak aşıdan İngiltere için 40 milyon doz sipariş edildi.

    Aşının ilk olarak uygulanacağı kesimlerden birisi de bakımevi çalışanları olacak. Çalışanlar, aşının uygulanacağı hastanelerden randevu olarak aşıya erişebilecek.

    80 yaş üzerindekilerin ve bakımevi çalışanlarının kullanmadığı randevu saatlerinde sağlık çalışanları aşı olabilecek.

    Pfizer aşısının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu nedenle aşı ilk olarak özel koşulları sağlayabilen 50 hastanede kullanıma sokulacak.

    Daha fazla aşı dozunun gelmesiyle başka hastanelerin de devreye sokulacağı duyuruldu.

    Binlerce sağlık merkezinin de gelecek günlerde aşı uygulamasına katılmak için hazırlandığı bildirilirken, önümüzdeki haftalarda eczanelerde, spor salonlarında ve konferans merkezlerinde yaygın aşılamanın yapılması planlanıyor.

    Aşılar yol boyunca takip ediliyor

    Aşının uygun şartlarda taşınmasını temin etmek için de özel bir uygulamadan yararlanılıyor. Her biri 975 doz aşı taşıyan dondurulmuş kutular, Belçika'dan tedarik edilirken izledikleri yol boyunca çevrimiçi bir sistemle takip ediliyor.

    Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) Başkan Yardımcısı Prof. Anthony Harnden, BBC'ye yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatını 'yakından izlediklerini' belirtti.

    Öte yandan ülkedeki sağlık otoriteleri aşı uygulamasında karşılaşılacak güçlüklerin yanı sıra, toplumun aşı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

    Hükümetin ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışarak aşıyı özendirici bir kampanya yürütmesi bekleniyor.

    İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), geçtiğimiz hafta Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurmuştu. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Kovid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu.

    Etiketler:
    açıklama, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Koronavirüs, İngiltere
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