Belarus'taki eylemlerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

Polis teşkilatı basın dairesinden yapılan açıklamada, başkentte bugün izinsiz protesto gösterilerine katılan 300’den fazla kişinin gözaltına alındığını, bu kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bugün, 6 Aralık 2020, 12.00 – 15.00 arasında başkentin çeşitli bölgelerinde, çeşitli çağrılar içeren kayıtsız semboller ve posterler taşıyan vatandaşların oluşturduğu küçük gruplar toplandı. Minsk'te kitlesel olaylarla ilgili mevzuatı ihlal etmeleri nedeniyle 300'den fazla vatandaş gözaltına alındı, bu kişiler hakkında, Belarus Cumhuriyeti İdari Kanunu’nun 23.34. sayılı maddesi uyarınca idari bir süreç başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanların arasından bazı vatandaşların bu tür olaylara daha önce katıldıkları için adalet önüne çıkarıldığına, bazı kişilerin de ‘kolluk kuvvetlerinin yasal taleplerine aktif itaatsizlik gösterdiklerine’ dikkat çekildi.

Muhalefet yanlıları artık kentin merkezinde toplanmayıp, çeşitli yerlerde bir araya geliyor ve orada yerel eylemlere girişiyor, polis araçları da artık daha çok gösterilerin yapıldığı bölgelerde görülüyor.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için başta hafta sonları olmak üzere başkent Minsk’in farklı bölgelerinde ve ülkenin diğer bazı kentlerinde gösteriler organize ediyor.