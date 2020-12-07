AB'de Türkiye'ye yaptırım toplantısı: 'Maalesef Almanya'nın Türkiye ile diyalog için olağanüstü çabası boşa gitti'

Avrupa Birliği'nin (AB) perşembe günkü liderler zirvesi öncesi Türkiye'ye olası yaptırımları ele alan dışişleri bakanları toplantısında, Maas, Berlin'in Ankara ile diyalog için gösterdiği olağanüstü çabanın işe yaramadığını, bunun sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz krizinin gündemde olduğu AB dışişleri bakanları toplantısında, 10-11 Aralık'taki AB liderleri zirvesinde Ankara'ya yaptırım tehdidinin hayata geçirilip geçilmeyeceği ele alındı.

Hem AB'nin en güçlü ülkesi hem de Dönem Başkanı sıfatıyla yaptırımların anahtarını elinde tutan Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı başlamadan önce, "Almanya geçen aylarda Türkiye ile diyaloğu zorlayabilmenin yolunu bulmak için olağanüstü çaba gösterdi. Maalesef Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerilimler, doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesini engelledi" dedi.

Maas: Çok fazla provokasyon oldu

Türkiye'ye atıfla "Aksine, çok ama çok fazla provokasyonlar söz konusu oldu" vurgusu yapan Maas, bunun ne gibi sonuçları olacağı hakkında üye ülkelerin görüşmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı, toplantının ardından şöyle konuştu:

"AB içinde şimdi öncelikle şununla ilgileniyoruz: Özellikle Kıbrıs bakımından AB içinde çok, çok uzun zamandır tartışılanlar üzerinden tepki vermek."

"Almanya, temelde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğa devam etmesi gerektiği görüşündedir."

"Bu yüzden Almanya, son haftalarda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında uzlaşmaya varmak için çok fazla çalışma yaptı. Ama maalesef bu başarıya ulaşmadı."

Borrell: Bakanların değerlendirmesi olumlu değil

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de toplantının ardından benzer tonda konuştu.

'Durumun daha da kötüleştiğini, Türkiye'nin davranışında kaydadeğer bir değişikliği kimse göremediğini, arama çalışmalarına devam ettiğini' dile getiren Borrell, "Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik" vurgusunu yaptı.

Sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın değil, bütün üyelerin Türkiye ile durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu aktaran AB Yüksek Temsilcisi, "Bakanların değerlendirmesi olumlu değil" dedi.

"Diplomasi farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmek için icat edilmiştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye ekleyen Borrell, dışişleri bakanların bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini ve perşembe-cuma düzenlenecek zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda karar verileceğini söyledi.

Dendias: Türkiye'ye bir karşılık verilmesi gerektiği netleştirildi

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akeniz'in tartışmalı sularında sondaj politikasında 'olumlu bir değişime gitmediğinde tüm AB üyelerinin hemfikir olduğunu' vurgulayan Dendias, "Türkiye'ye bir karşılık verilmesi gerektiği netleştirildi" dedi.

Yunan bakan, Türkiye'nin kabahatli davranışlarını devam ettirdiğini, bunun AB liderler zirvesinde ele alınacağını söyledi.

Alman medyasına göre, Atina'nın Ankara'ya silah ambargosu uygulanması talebi, pek çok üye ülke nezdinde kabul görmedi.