Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

Yunanistan, İtalya ve Almanya, Akdeniz’de ortak tatbikat düzenledi. Yunan medyası, tatbikatta Alman Firkateyni Hamburg ve İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi’nin yer aldığını duyurdu. Tatbikat kapsamında, operasyon alanında esneklik çalışmaları ve üç gemiden pilotlara farklı uçuş güvertelerine inme eğitimi verildiği ifade edildi.