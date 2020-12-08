İngiltere'de koronavirüs aşılaması başladı: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına dünyada ilk onay veren ülke olan İngiltere'de aşılama işlemi başladı. İlk aşı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği ve dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına başlandı.

İlk 800 bin doz, bakımevi çalışanları ile birlikte hastaneye kaldırılan veya halihazırda ayakta tedavi randevuları olan 80 yaşın üzerindeki vatandaşlar için kullanılacak. Aşının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle aşının yapılacağı öncelikli gruplar, randevu sistemiyle hastanelere taşınacak.

'V day' (aşı günü) adı verilen aşılama sürecinde ilk doz ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Margaret Keenan isimli kadına, 91. yaş gününe 1 hafta kala, TSİ 09.31'de ilk Kovid-19 aşısı vuruldu.

Keenan, "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.



Read more about this huge moment in the fight against #COVID19: https://t.co/YVcEqzmsPj pic.twitter.com/oCDV8Sv90X — Sky News (@SkyNews) December 8, 2020

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği bu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin 'öncelikliler' listesi açıklamıştı.

Buna göre aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.