Atina'dan Ankara'ya suçlama: Somalililerin Yunanistan'a gelişini kolaylaştırıyorlar

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Ankara'nın Yunanistan’a ve oradan Avrupa’ya gitmek üzere Somalili göçmenlerin Türkiye’ye gelişini kasıtlı olarak kolaylaştırdığını söyledi.

Atina, Ankara’yı, Türkiye’ye vize kolaylığı sağlayarak Somalili göçmenlerinin Yunan adalarına geçmelerini teşvikle suçladı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Somali'de Türk makamların, Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Türkiye'ye göçü teşvik ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İddialarını Somalili bir mültecinin ifadesine dayandıran Mitarakis, ‘Mogadişu'daki bir Türk irtibat bürosunun, Somali'de Türkiye'nin fonladığı kurumlar tarafından sağlanan sertifika ve belgelerle vize alınmasını kolaylaştırdığını’ savundu.

'300'e yakın kişi bu şekilde Türkiye'ye gitti'

Bu kurumlar arasında bir hastanenin ve üniversitenin de bulunduğunu söyleyen Mitarakis, "Anladığımız kadarıyla 300'e yakın kişi bu şekilde Türkiye'ye gitti" diye konuştu.

'Asıl amaç Avrupa'ya gitmek'

"Bu insanlar, aslında yasadışı bir şekilde Avrupa'ya geçmek amacıyla Türkiye'ye yasal olarak gidiyorlar. Somalililer İstanbul'a vardıklarında, kamyonetlerle kentin belirli yerlerine götürülüyor ve Türkiye’nin batı kıyılarına taşınmaları ayarlanana kadar orada kalıyorlar" diyen Mitarakis şöyle devam etti:

"Bu insanların Türkiye'de tehlike altında olmadıkları ortada, bu nedenle, eğer uygunsa onlara orada sığınma hakkı verilmesi gerekiyor. Türkiye kasıtlı olarak vize sağlayarak bu göçmenlerin gelişini kolaylaştırıyor gibi görünüyor ki bu da endişe verici."

'Bilet ve vizeler parası STK tarafından ödeniyor'

Bakan, Somalili sığınmacıların, bedeli sivil toplum kuruluşları tarafından ödenen biletler ve vizelerle geldiklerini iddia ettiğini belirtti.

Türkiye’den henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

'Bilgiler, göçmenin ifadelerinden aktarıldı'

AFP'nin Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bu bilgilerin Aralık'ta meydana ve 2 kadının öldüğü gemi kazasından sağ kurtulanların verdiği ifadelerden alındığı belirtildi.

Atina, uzun süredir Türkiye'yi göçmenleri Avrupa Birliği'ne karşı silah olarak kullanmakla suçlarken, Ankara, AB’nin çoğu Avrupa’ya gitmek isteyen milyonlarca göçmen için sağladığı desteğin yetersiz olduğunu vurguluyor.

Yunanistan en son geçen şubat ve mart aylarında, Türkiye hükümeti tarafından organize edildiği iddia ettiği bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Göçmenler ile Yunan polis arasında yaşanan çatışmalarda, Atina'nın Ankara tarafından mültecilerle şiddet uygulamakla suçlanmıştı.