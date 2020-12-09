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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçesi görüşmeleri sırasında konuşurken

    Merkel: Kıbrıs büyük sıkıntılarla karşı karşıya, AB zirvesinde Türkiye ile ilgili karar almak zorundayız

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    Avrupa
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    Alman meclisinde konuşan Merkel, yarınki AB liderler zirvesinde Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim hakkında karar alınacağını belirtti. Pandemiyle mücadelede Noel'den 10 Ocak'a dek kapanma talep eden şansölye, "Liberal bir demokrasi olarak Almanya'nın yaklaşımı daha ziyade diktatörlüğe benzeyen ülkelerden elbette farklıdır" dedi.

    Yarınki AB liderler zirvesi öncesi Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal meclisi genel kurulundaki bütçe tartışmasına hitap etti. Koronavirüs pandemisi ağırlıklı konuşmasında Merkel, AB zirvesinde Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınmasıyla ilgili de mesajlar verdi.

    "Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" diye yakınan Almanya Başbakanı, Türkiye'nin enerji kaynağı arama faaliyetlerine atıfla "Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle (Güney) Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya" diye sitem etti.

    Merkel, "İşte bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız" dedi.

    Koronavirüs pandemisiyle mücadelede bilimin tavsiyelerine kulak verdiğini belirten şansölye, Leopoldina Bilim Akademisi'ndeki uzmanların daha sıkı önlemler tavsiye etmesinden ötürü kendisinin de bundan yana olduğunu açıkladı.

    Buna göre her türlü temasın en aza indirgenmesi gerektiğini söyleyen Merkel, Noel'den sonra en az 10 Ocak'a kadar mağazaların kapanmasını talep etti. Aynı şekilde okulların 10 Ocak'a dek tatil olmasını ya da dijital eğitim vermesini istedi.

    Noel'den önce gerçekten dikkatli olma çağrısı yapan şansölye, temasları abartmanın sonucunun büyükanne ve büyükbabalarla son Noel'i geçirmek olabileceği uyarısında bulundu. "Kendimizi diğer insanlardan uzaklaştırmak biraz insanlık dışı, ama bu hayatlarımızı tamamen yok eden bir şey değil" dedi. 

    Yeniden 7 günde 100 bin kişi başına 50 yeni vaka düzeyine geri dönmeleri gerektiği, aksi takdirde pandeminin kontrolünü kaybetme döngüsüne girecekleri ikazını yapan Merkel, özgür bir demokrasi olarak Almanya'nın pandemiyle mücadelesinin diğer ülkelerinkinden farklı olduğunu vurguladı. 

    Başarının anahtarının yasaklarda değil, her bireyin bütünün hayrı için sorumlu davranışları ve kurallara katılma istekliliğinde yattığının altını çizen şansölye, olağanüstü bir durumla karşı karşıya olmanın bilinciyle nüfusun büyük çoğunluğunun pandemiyi kontrol altına almak için katılıma devam edeceğine inandığını dile getirdi.

    Merkel, federal hükümetin pandemide bütçeyi yeniden yüksek borçlarla finanse etmesini şöyle savundu:

    "Bir pandemide yaşıyoruz. İstisnai bir durumda yaşıyoruz. Ve bu özel durumda özel şekilde hareket etmemizi sağlamak için bir şeyler yapmalıyız ve bu bütçenin ifade ettiği şey budur. Almanya ekonomik olarak güçlü, sosyal uyumu ve güçlü sivil toplumu olan demokratik bir ülkedir. Bu güç, bu bütçede bize rehberlik eden şeydir, bu istisnai durumda bile onu korumak istiyoruz." 

    Hükümetin salgında 'zor ve acı verici kararlar' almak zorunda olduğunun altını çizen şansölye, şöyle devam etti:

    "Bu sadece Almanya'nın gücünü ekonomik olarak korumaktan ibaret değil, daha çok, pandemiyle mücadelede dünya çapında sistem rekabeti sözkonusu. Bu nedenle Almanya'nın pandemi aylarını diğer ülkelere kıyasla nasıl atlattığı sorusu ortaya çıkacaktır. Liberal bir demokrasi olarak Almanya'nın yaklaşımı daha çok diktatörlüğe benzeyen ülkelerden elbette farklıdır."

     

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