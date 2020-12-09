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    AB cephesinde yeni bir şey yok: 'Zirve taslağı Akdeniz'de sondajdan sorumlu Türk şahıs ve şirketlere yaptırım öngörüyor'

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    Reuters'in ulaştığı yarınki AB liderler zirvesi sonuç bildirisi taslağı, 2019'dan beri Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda enerji kaynağı aranmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım listesindeki Türkiye yurttaşları ve şirketlerine yenilerinin eklenmesini öneriyor.

    Almanya, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını engelleme çabasında frene basma işareti verirken, Reuters haber ajansı yarınki AB liderler zirvesi için hazırlanan sonuç bildirisi taslağına ulaştı. 

    Taslağa göre 2019'dan beri Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda enerji kaynağı aranmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım listesindeki Türkiye yurttaşları ve şirketlerine yenilerinin eklenmesi planlanıyor.

    Zirvede taslağın onaylanması halinde, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşlarla ilgili ek liste hazırlayacak olan AB, ihtiyaç olursa yaptırımların çapının genişletilmesi için çalışacak.

    Türkiye'ye misillemeyi erteleme çabasındaki taslak, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i martta düzenlenecek gelecek AB zirvesi için nasıl ilerleneceği konusunda seçenekler hazırlamakla görevlendiriyor.

    Taslakta "AB, bu meselelerde ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" denilirken, diplomatlar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devraldığında Washington'la daha yakın dış politika bağları içinde hareket etme umudunun dile getirildiğini söyledi.

    İki sayfalık taslakta yer alanın, 'AB liderlerinin elindeki en muhafazakar yaptırım seçenekleri' olduğuna dikkat çeken Reuters, oysa ekim başındaki zirvede AB liderlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın hak iddia ettiği sularda arama faaliyetlerini durdurması amacıyla Türkiye'ye baskı yapmak için 'ellerindeki tüm enstrümanları kullanma' sözü verdiğini hatırlattı.

    Fransa'nın Türkiye'nin ekonomisine yönelik sektörel yaptırımları desteklediğini aktaran Reuters, "Ama NATO üyesi, AB adayı bir ülkeye bunu dayatmak, Almanya İspanya, İtalya tarafından Türkiye'yi bloğa hasım gözüyle bakılan Rusya ile aynı kampa sokacak aşırıya kaçan bir adım olarak görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

    Taslak üzerinde pazarlıkların devam ederken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yaptırımların yeterince ileri gitmediğine inandığı belirtildi.

    Bununla birlikte Reuters'e konuşan Kıbrıslı Rum bir diplomat, "Ek listeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin davranışının değişmemesi halinde, hedeflenen sektörel önlemlere yönelik hazırlıkları daha sonraki bir aşamada, şubat veya mart aylarında görmek istiyoruz" dedi.

    AB'nin geçen yıl Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda yetkisiz arama faaliyetlerini cezalandırmak gerekçesiyle oluşturduğu yaptırım programı, AB üyesi (Güney) Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde faaliyetlere katılan ya da katılmayı planlayan şahıslarla şirketlerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

    Bu yaptırım programı, bugüne dek şunlara sahne oldu:

    Şubat 2020'de listede iki ismin yer almasına karar verildi: Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu. Akalın ve Namoğlu'nun AB ülkelerine girişi yasaklandı, bu ülkelerdeki mal varlıkları donduruldu. AB'ye bağlı kişi ve kurumların da bu iki ismin ulaşabileceği fonlara katkıda bulunması yasaklandı. 6 Kasım 2020'de yaptırımların süresi 12 Kasım 2021'e kadar uzatıldı.

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