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    Polonya başkentindeki Varşova'nın Denizkızı heykeli AB bayrağına sarılmış halde

    Polonya ile Macaristan, toplam 1.8 trilyon euroluk AB bütçesi ile pandemiden toparlanma fonu üzerindeki vetoyu kaldırdı

    © REUTERS / KACPER PEMPEL
    Avrupa
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    AB Dönem Başkanı Almanya'nın sunduğu 1074.3 milyar euroluk 2021-2027 birlik bütçesini ve 750 milyar euroluk koronavirüs pandemisinden toparlanma fonunu veto eden Polonya ile Macaristan'dan son dakika onayı geldi. Anlaşmazlık, AB parasından faydalanmanın hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmasına dayanıyor.

    Polonya ile Macaristan'ın sağcı-milliyetçi hükümetleri, toplam 1.8 trilyon euro değerindeki AB bütçesiyle fonuna, faydalanmayı hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlayan maddeden ötürü koydukları blokajı kaldıracaklarının işaretini verdi. Gözler yarın ve cuma günü düzenlenecek AB zirvesinde Hollanda ve diğer itirazcı ülkelerin tutumuna çevrildi. Alman hükümet sözcüsü, henüz çözüme ulaşılmadığını, 27 üye ülkenin tamamının onayının gerektiğini belirtti. 

    Reuters'e konuşan Polonya hükümetinin üst düzey bir yetkilisi, Almanya ile ön anlaşmaya vardıklarını, yarınki AB zirvesine koşut anlaşmanın kotarılmasının amaçlandığını söyledi. Brüksel'deki bir AB diplomatı, nihai teyidin beklendiğini doğruladı.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile koyu muhafazakar-milliyetçi iktidar partisi Hukuk ve Adalet'in (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski (Kaçinski), dün Varşova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırladı. Görüşmenin ardından Macar milliyetçisi Orban, bu hafta anlaşmaya varma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

    Polonya'nın 'Birleşik Sağ' koalisyon hükümetinin küçük ortağının lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin, bugün düzenlediği basın toplantısında, Varşova-Budapeşte-Berlin anlaşmasının sağlandığını belirtti.

    "Anlaşmanın kalan 24 Avrupa başkentini kapsayacağına inanıyorum" diyen Gowin, öncesinde iktidarın AB bütçesi üzerinden vetosunu kaldırmaması halinde erken seçimle tehdit etmişti. Başbakan Yardımcıı, AB bütçesinden en çok faydalanan ülkelerden olan Polonya'nın vetosunu kaldırmazsa kaybeden taraf olacağı uyarısını yapmıştı.

    Macaristan ile Polonya, vetoları nedeniyle, AB'den gelecek yıllarda en az 180 milyar euro'yu alamama ve pandemiden toparlanmanın gerisinde kalma tehlikesine girmişti.

    Reuters'e göre, AB temsilcilerinin incelediği Varşova-Budapeşte-Berlin anlaşmasında AB parasının kullanılmasının hukukun üstünlüğüne bağlı olması şartı aynen korunuyor, ancak açıklayıcı bir deklarasyonla Polonya ve Macaristan'a, düzenlemenin tarafsız şekilde uygulanacağı ve uygulanmadan önce AB'nin en üst mahkemesine dava açılabileceğine dair güvence sunuluyor. 

    Etiketler:
    onay, Veto, Fon, Bütçe, Macaristan, Polonya, Almanya, AB
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