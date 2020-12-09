Danimarka Başbakanı, 1950'lerde sosyal deney için Grönland'dan getirilen 22 çocuk için özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1950'li yıllarda bir sosyal deney için Grönland'dan ailelerinden koparılarak getirilen 22 çocuk için özür diledi.

Danimarka hükümeti, Grönland ile 'daha yakın kültürel bağlar oluşturmak' amacıyla 1951 yılında yürüttüğü bir sosyal deney kapsamında bölgeden 22 çocuğun ailelerinden koparılarak ülkeye getirilmesinden dolayı özür diledi.

Başbakan Mette Frederiksen, yaptığı açıklamada "Olayın yıllardır takipçiyim ve içerdiği insanlık trajedilerinden hala derinden etkileniyorum. Çocuklara verilen önem bir kenara bırakıldı. Böylece aileleriyle, soylarıyla ve yaşam öyküleri; Grönland ile ve dolayısıyla kendi insanlarıyla bağlarını kaybettiler" dedi.

Yaşananları geriye döndüremeyeceklerini kaydeden Frederiksen, "Ancak sorumluluk alabilir ve ilgilenmemiz gerektiği ancak bunda başarısız olduğumuz insanlardan özür dileyebilriz" ifadelerini kullandı.

Grönland Başbakanı Kim Kielsen ise, açıklamasında çocukların hikayesinin kendisini derinden etkilediğini dile getirerek "Şimdi, neredeyse 70 yıl sonra kendi yönetimimiz var ve Danimarka ile Grönland arasındaki iş birliği çok gelişti. Bugün, tarihe birlikte bakan ve zamanın siyasi kararlarının sonuçlarını hisseden ve gören eşit taraflarız" diye kaydetti.

Kielsen, "Tarihin hem iyi hem de üzücü taraflarını ortak tarihimizden her zaman öğrendik ve öğreneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

#Denmark removed 22 children from #Greenland as part of a 1950s social experiment. They were moved to Denmark and cut off from their families. Many of them would never see their families again.



It took 70 years to apologize.https://t.co/0cyz0nbfWp — Jacek Debiec (@DebiecJacek) December 9, 2020

1951 yılında Danimarka'ya getirilen çocukların, 'küçük Danimarkalılar' olarak eğitilerek Grönland'a gönderilmeleri planlanıyordu.

Hükümet, bu proje kapsamında Kopenhag ile Grönland'ın başkenti Nuuk arasında daha iyi bağlar kurabilecek 'seçkin bir toplumsal kesim' oluşturmayı hedeflemişti.

Alıkonulan çocuklardan 16'sı, 1953'e kadar Danimarka'nın sömürgesi olan Grönland'a döndü ancak tamamı yetimhaneye yerleştirildi.

Çocukların çoğu ailesine kavuşamadı ve bugün yalnızca 6'sı hayatta.