Yunanistan tarihi eserleri 50 yıllığına kiralayacak

Ekonomik krizden çıkış arayan Yunanistan, limanlarını özelleştirmesinin ardından bu kez de ülkedeki müzelerde yer alan tarihi eserleri 50 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor. Antik ve modern çağa ait eserlerin başka ülkelerdeki müzelere en fazla 50 yıllığına kiralanmasını öngören yasa tasarısı Yunan parlamento gündemine taşındı. Yunan medyası, ilgili tasarının perşembe günü oylanmasının beklendiğini kaydetti.

Taşınabilir eserler de gözden çıkarıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkedeki müzelerden taşınabilir anıtları 25 yıllığına ödünç verme olanağı sağlayan ve bu süreci 25 yıl daha uzatma opsiyonu sunan tasarının, Yunan sanat ve kültürünün küresel ölçekte yansıtılmasına imkanı tanıyacağını belirtti. Yunanistan Kültür Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki müzelerin depolarında muhafaza edilen on milyonlarca taşınabilir anıt var. Müzelerin bu anıtlar içinden seçtiği eserler, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Merkez Arkeoloji Kurulu'nun yetkili servislerinin onayı alındıktan sonra uzun vadeli ödünç vermeyle tek bir koleksiyon olarak yurtdışındaki müzelerde ya da sergi alanlarında sergilenebilecek" denildi.

Fransa'da da uygulanıyor

Açıklamada, böyle bir politikanın Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi gibi dünyadaki birçok müzede uzun yıllardır izlendiğine dikkat çekildi. Yeni yasanın, Atina'daki Benaki Müzesi'nin elindeki bazı koleksiyonların, büyük bir Yunan nüfusa ev sahipliği yapan Melbourne'deki müzede sergilemesini sağlayacağı da belirtildi. Son tasarıyla toplamda 50 yıla varan kiralama süreciyle bu sınırın büyük ölçüde genişletilmesi öngörülüyor.

Borcun GSYH'ye oranında en yüksek ülkeler arasında

Öte yandan, Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Kasım ayında yaptığı açıklamada, olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek alması anlamına geleceğini belirtmişti.

10 milyar euro silahlanmaya harcanıyor

Yaşadığı ağır ekonomik krize rağmen Yunanistan, büyük bölümü "Oruç Reis" krizi sırasındaki baş destekçisi Fransa’dan olmak üzere, önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar Euro’luk silah satın alacak.