AP Başkanı Sassoli: Türkiye’ye Doğu Akdeniz politikası nedeniyle yaptırım kararı alınmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Sassoli, AB'nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki eylemlerinden dolayı yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Sassoli, Brüksel’deki zirvede AB liderlerine hitabından sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerektiğini belirten Sassoli, “Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs Adasının bütünlüğünü garanti altına alma çağrısını içeren tasarıya oy verdi. AB üyesi ülkenin toprak bütünlüğünün garanti edilmesi mümkün değilse, saldırgan eylemlerinden vazgeçme niyetinde olmadığı için Türkiye’ye yaptırım kararının alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.