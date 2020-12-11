Hollanda iki Rus diplomatı casusluk suçlamasıyla 'istenmeyen kişi' ilan etti

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (AIVD), casusluk yapmakla suçladığı iki Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bilgisini verdiği bildirildi.

NOS televizyonunun haberine göre AIVD, 2 Rus diplomatın ‘istemeyen kişi’ ilan edildiğini ve bununla ilgili talimatın Rusya Büyükelçiliği'ne verildiğini duyurdu.

“AIVD’nin verdiği bilgiye göre, diplomatlar SVR (Rusya Dış İstihbarat Servisi) subayı. Onlar, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği'nde, ülkede akredite edilmiş diplomatlar adıyla faaliyet gösteriyordu” denilen haberde, diplomatların ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde dönem dönem Rus vatandaşları casuslukla suçlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür suçlamaları ‘cadı avı’ olarak nitelendiriyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın bu konudaki eylemlerinin Rusya karşıtı histeriye işaret ettiğini ve Rus profesyonellerin yurt dışındaki faaliyetini tehlikeye attığını söylemişti.