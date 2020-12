İsveç Ebeveyn Yasasındaki 'çekirdek aile' tanımı değiştirilecek: 'Gökkuşağı aileleri için önemli bir gün'

Viktig dag för alla regnbågsfamiljer! Nu tar vi steg framåt för att anpassa lagstiftningen efter verkligheten. Familjer ser olika ut och samhället ska inte göra skillnad på människor utifrån kön eller sexuell läggning. As simple as that. 🏳️‍🌈 #hbtqi #pride https://t.co/Y5zfehTU7o