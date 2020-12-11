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    AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202012111043383913-ab-liderler-zirvesi-sonuc-bildirisi-yayimlandi/

    Avrupa Birliği (AB) liderleri, radikalleşmenin önlenmesine dikkati çekerek, AB'deki dini eğitimin Avrupa'nın temel hakları ve değerleriyle uyumlu olması, şeffaf olmayan finansmanlar yoluyla dini kuruluşların dış etkisinin ele alınması çağrısında bulundu.

    Brüksel'de düzenlenen 2 günlük AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin, dün gece açıklanan Türkiye ile ilgili kısım dışında kalan bölümleri de yayımlandı.

    ‘Güvenlik’ bölümünde AB'nin radikalleşme, şiddet içeren aşırıcılık ve terörizmle mücadelede birlik içinde olduğu vurgulandı.

    Bildiride düşünce, din ve inanç özgürlüğüne yönelik her türlü saldırı kınanarak, radikalleşmenin önlenmesi ve terörizmin arkasında yatan ideolojiye eğilmenin önemine işaret edildi.

    Liderler, terörle mücadelede internetteki terör içeriklerinin kaldırılmasını sağlayacak yasal düzenlemenin hızlıca kabul edilmesi çağrısında bulundu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    AB liderleri, dini eğitimin Avrupa'nın hakları ve değerleriyle uyumlu olması gerektiğini belirterek, sivil ve dini kuruluşların şeffaf olmayan finansmanlar yoluyla yaptığı dış etkiye eğilmek gerektiğine vurgu yaptı.

    Temel haklar ve özgürlüklere saygı gösterilerek ciddi suçlarla mücadele için gerekli internet verilerinin engellenmesine yönelik çalışmanın ilerletilmesini isteyen liderler, Schengen bölgesinin sağlıklı işleyişinin ve iş birliğinin desteklenmesini kararlaştırdı.

    Bütçe ve kurtarma fonu: ‘Üye ülkelere eşit muamele’

    Liderler, dağıtımı hukukun üstünlüğü şartına bağlanması nedeniyle daha önce Macaristan ve Polonya tarafından veto edilen 1.8 trilyon euroluk AB bütçesi ve kurtarma fonunun önünün açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Mekanizma konusunda Avrupa Adalet Divanı kararlarının geçerli olacağına atıf yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

    "Birlik bütçesi her türlü yolsuzluk, yozlaşma ve çıkar çatışmasından korunmalıdır. Koşul mekanizmasının uygulanması tarafsız, adil, nesnel ve gerçeklere bağlı olarak uygun süreçlerin sağlanmasıyla, ayrım yapılmadan ve üye ülkelere eşit muamele yapılarak gerçekleşecektir." 

    Salgınla mücadele: COVAX programına devam edilecek

    Bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koordinasyonu konusunda bugüne kadar gösterilen çabaların memnuniyetle karşılandığı ve salgın durumunun elvermesi halinde turizm amaçlı seyahat yasaklarının aşamalı kaldırılması amacıyla hazırlık yapılması için koordinasyonunun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Ekim 2020'deki AB zirvesinde tokalaşırken
    © REUTERS / YVES HERMAN
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    Liderler, AB Komisyonundan hızlı antijen testlerinin kullanımı ve test sonuçlarının karşılıklı tanınması ile aşı yapılanların belgelenmesi konusunda tavsiye hazırlamasını istedi.

    Aşıların zamanlıca teslim edilmesi ve dağıtılmasının önemine vurgu yapan liderler, ulusal aşılama stratejilerinin geliştirilmesinin önemine de değindi.

    Liderler, dünyada herkesin aşıya erişimi için AB'nin COVAX programına katkısını sürdüreceğini bildirdi.

    İklim değişikliği: 2030'a kadar sera gazı salınımlarını düşürme

    AB liderlerinin 2030'a kadar sera gazı salınımlarını 1990'a göre yüzde 55 düşürme konusunda anlaştığı zirvenin bildirisinde, "Tüm üye ülkeler, kimseyi geride bırakmadan adil olma ve dayanışma ilkelerini göz önünde bulundurarak bu çabaya katılacaktır" ifadesi yer aldı.

    Avrupa Yatırım Bankasının 2030'a kadar iklim ve çevre yatırımlarını 1 trilyon euro ile desteklemesi de memnuniyetle karşılandı.

    ‘AB, ABD ile çalışmak için sabırsızlanmaktadır’

    Liderler, ABD'deki seçim sonrasında yeni yönetimle ilişkiler konusunda ise ortak çıkarlar ve değerler temelinde güçlü stratejik transatlantik ortaklığının önemine vurgu yaptı.

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    © Sputnik / RIA Novosti
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    "AB, ABD ile çalışmak için sabırsızlanmaktadır" denilen bildiride, öncelikle konular Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, ekonomik düzelme, dijital ve teknolojik konularda iş birliği, karşılıklı ticaretin güçlendirilmesi, ticari anlaşmazlıkların ele alınması, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) reformu, barış ve güvenlik ile çok taraflılığın desteklenmesi olarak gösterildi.

    Libya'da Berlin süreci kapsamında hareket edilmesi çağrısı

    Libya'da tüm aktörlere ‘Berlin Süreci çerçevesinde hareket etmesi’ çağrısı yapılan bildiride, Belarus'taki Ostrovets nükleer santralinin güvenliğinin önemine işaret edildi.

    Etiketler:
    Bütçe, Terörle mücadele, iklim değişikliği, Libya, AB Liderler Zirvesi
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