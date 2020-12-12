Belçika'da huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas (Aziz Nikolas -Noel Baba) Bayramı sırasında, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili Noel Baba, en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, olay, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Aziz Nikolas, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.