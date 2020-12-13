Belarus İçişleri: Minsk’te izinsiz protestolara katılan 300’den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Minsk Ana İdaresi’nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün başkentte izinsiz protesto gösterilerine katılan 300’den fazla kişiyi gözaltına aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Minsk’te toplu etkinliklere katılarak ilgili yasaları ihlal etmeleri, ayrıca içişleri çalışanlarının yasal taleplerini yerine getirmemeleri nedeniyle 300’ün üzerinde vatandaş gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Pazar günleri en kapsamlı gösterileri düzenleyen muhalefet yanlıları artık kentin merkezinde toplanmayıp, çeşitli yerlerde bir araya geliyor ve orada yerel eylemlere girişiyor, polis araçları da artık daha çok gösterilerin yapıldığı bölgelerde görülüyor.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için başta hafta sonları olmak üzere başkent Minsk’in farklı bölgelerinde ve ülkenin diğer bazı kentlerinde gösteriler organize ediyor