Yunanistan: ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilere CAATSA yasasının 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin S-400 alımının NATO'nun çıkarlarına aykırı olduğu kaydedildi.