Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi.

Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartıldı.

18 Rafale tipi savaş uçağı için Fransa ile anlaşma imzalanacak

Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.

10 yılda 10 milyar euro harcanacağı açıklanmıştı

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7.24 milyar euro olan askeri bütçesi, 2018'de 3.74 milyar euroya kadar düşmüştü.

2019 savunma bütçesini 3.38 milyar euro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin euro düzeyinde tutmuştu.

Yunanistan'ın 2020 savunma bütçesi 3.97 milyar euro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin euro seviyesinde kalmıştı.