NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya karşı 'kombine yaklaşımı' savunuyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO’nun Rusya ile ilişkilerde, diyalog ve müttefiklerin güvenliği ile savunmasını kapsayan birleşik bir yaklaşımı savunduğunu söyledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada "Rusya ile diyaloğa inanıyoruz, aynı zamanda caydırıcılık ve savunma ile ilgili endişelerimiz de bulunuyor. Makul bir kombinasyonun müttefiklerin güvenliğini garanti altına almak ve aynı zamanda Rusya ile daha iyi ilişkiler kurabilmek için, bu ülke ile diyaloğu geliştirmek olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın tüm devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı da dahil olmak üzere, uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.