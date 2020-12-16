Lavrov'dan AB'ye Kosova konusunda arabulucu rolünü yerine getirme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova konusunda arabulucu rolünü pratikte yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Lavrov, "AB'nin arabuluculuk rolünün nihayet pratik sonuçlara dönüşmesine olan ilgimize vurgu yaptık. AB’nin arabuluculuk rolü BM Genel Kurulu tarafından onaylandı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Bosna Hersekli iki siyasetçinin kendisiyle görüşmeyi reddetmelerine tepki göstererek, bu tutumun Rusya'nın pozisyonu ve Sırbistan ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemsiz olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bence böyle bir karar veren politikacılar bağımsız değiller, açıkça birilerinin yönlendirmesine göre hareket ediyorlar ve bu, büyük olasılıkla seçmenlerinin, en azından seçmenlerinin çoğunluğunun çıkarına değil. Rus-Boşnak, Rus-Sırp ilişkilerinin gelişmesini istemeyen ve Batı Balkan ülkelerinin dış ortaklarla karşılıklı faydaya dayanan iş birliği kurma haklarını kullanmalarına karşı çıkan dış güçlerin çıkarlarına hizmet ediyorlar."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç ile Hırvat üyesi Jelijko Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırp temsilcilerle görüşmesi sırasında Bosna Hersek bayrağı bulundurulmamasına tepki göstererek görüşmeyi reddetmişti.