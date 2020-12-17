Macron'un korona testi pozitif çıktı

Koronavirüs pandemisine şüpheyle ve ihmalkar yaklaşan popülist sağcı çizgideki ABD Başkanı Donald Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro enfekte olma akıbetine uğrarken, bu kez neoliberal Fransa Cumhurbaşkanı'ndan koronaya yakalandığı açıklaması geldi.

Fransa'da Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

Bir haftalık karantinada

Açıklamada 42 yaşındaki liderin ilk belirtileri göstermesinin ardından testten geçtiği ve pozitif sonuç çıkması üzerine en az bir haftalık karantinaya girdiği dile getirildi.

Fransız liderin testi perşembe günü (bugün) yaptırdığı aktarıldı, ama ilk belirtileri ne zaman gösterdiğine ve virüsü kimden nasıl kaptığına açıklık getirilmedi. Yakın temasta olduğu kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

Macron, karantina süresince görevini uzaktan çalışarak sürdürecek.

Yetkililer, 55 yaşındaki Başbakan Jean Castex'in de olası bir temas vakası olarak görüldüğü için kendisini karantinaya soktuğunu söyledi.

Perşembe günü Senato'da hükümetin aşılama politikasını tanıtma işi de Castex'den Sağlık Bakanı Olivier Véran'a devroldu.

Esvatini Başbakanı Kovid-19'dan öldü

Öncesinde, Afrika kıtasının güneyinde yer alan eski adıyla Svaziland, 2018'de değişen adıyla Esvatini Krallığı'nın 52 yaşındaki Başbakanı Ambrose Dlamini'nin Kovid-19'dan öldüğü haberi gelmişti. Dlamini, Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk dünya lideri olmuştu.

Fransa'da pandemi fren tutmuyor

Fransa'da ise günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden artışa geçerken, dünkü açıklamaya göre son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka ve 292 can kaybı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62'ye, toplam can kaybı 59 bin 361'e yükseldi.