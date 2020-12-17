AB'de Kovid-19 aşılama tarihi belli oldu

450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'a karşı aşılama programına 10 gün içinde başlayacak.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, AB'de ilk aşılamanın 27 Aralık'ta yapılacağını ve Almanya, Avusturya ve İtalya'dan başlayacağını duyurdu.

Daha önce 27 AB üyesi ülkenin tamamında aynı gün koordineli başlama çağrısında bulunmuş olan von der Leyen, Twitter'da "AB genelinde aşılama 27, 28 ve 29 Aralık'ta başlayacak" paylaşımını yaptı.

Bu, Britanya'nın Biontech-Pfizer aşısına onay vermesinden üç hafta sonrası demek oluyor.

Bunun gerçekleşmesi için önce Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) aşıya onay vermesi gerekiyor.

EMA'nın konuyla ilgili 21 Aralık'ta bir açıklama yapması bekleniyor.

Reuters'e konuşan AB'den üst düzey bir yetkili, Biontech-Pfizer aşısına acil kullanım yetkisi için birliğin Komisyon aracılığıyla nihai onayının 23 Aralık'ta çıkabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, AB üyesi ülkeleri aşı hazırlıkları konusunda acele etmeleri yönünde uyardı. "Herkes aşının olabildiğince hızlı bir biçimde vatandaşların kullanımına hazır hale gelmesi için çalışmalarını tamamlamalı" diyen Kyriakides, "Bu, hepimiz için en güzel Noel hediyesi olacaktır" diye ekledi.

Almanya'da da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile eyaletlerin sağlık bakanları arasındaki toplantıda ilk Kovid-19 aşısının 27 Aralık'ta yapılması hedefi kabul edildi. İlk aşılamalar Almanya'da yaşlı bakımevlerinde yapılacak, İtalya'da sağlık çalışanlarına yapılacak.