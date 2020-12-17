Batı'nın kullanmaya geçtiği BioNTech aşısının yaratıcısı Şahin-Türeci'yle görüşen Merkel: Almanya sizinle gurur duyuyor

Koronavirüs pandemisinde dün 952 ölümle en çok can kaybını yaşayan Almanya'nın hayat kurtaran aşılamaya başlamayı dört gözle beklediğini belirten Başbakan Angela Merkel, Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) onay vermesi beklenen BioNTech-Pfizer aşısının yaratıcılarıyla görüştü.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Türkiye kökenli kurucuları ve aşısının mimarları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'le vídeo konferans yoluyla konuşan Başbakan Angela Merkel, çifti kutlayarak Almanya'nın böyle araştırmacılara sahip olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, kendisi de fizikçi olan Merkel, iki bilim insanının Türkiye kökenine de atıfta bulunarak, dünyaya mal olan bir araştırmada yer almanın ve bu denli büyük sorumluluk almanın oldukça etkileyici olduğunu dile getirdi.

Şansölye, BioNTech araştırmacılarının projelerine inançla çalışmalarını yürüttüğünü ve aşının bu denli hızlı biçimde piyasaya sürülebilmesinin şahsi düzlemde olağanüstü bir performansın ürünü olduğunu belirtti. Bu başarının temelinde aynı zamanda bilime duydukları inancın ve verdikleri desteğin bulunduğunu vurguladı.

Video konferansa Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de katıldı. Aşının Almanya’da geliştirilmesinin gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan Spahn, aşılamalara AB çapında 27 Aralık'ta başlanmasının planlandığını, bunun Birlik içindeki dayanışmanın göstergesi olduğunu söyledi.

Şahin ile Türeci de federal hükümete çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kendilerine uzun yıllardır sağlanan destek olmaksızın, bu denli kısa sürede aşıyı geliştirmelerinin mümkün olamayacağını belirten Şahin, aşılama programları sayesinde gelecek kış normal hayata dönüşün mümkün olacağı inancını paylaştı.

Aşının tüm yaş gruplarında yüzde 95’ten fazla koruma sağladığının altını çizen Türeci, 44 bin kişinin katıldığı klinik deneylerle aşının bünyedeki etkisinin kaldırılabilir olduğu, yan etkilerinin diğer aşılardakiyle örtüştüğü ve geçici olduğunun kanıtlandığını aktardı.