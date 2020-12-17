Ankara-Atina gerilimi Paris'e yaradı: Yunanistan'dan 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2.3 milyar euro

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim yaşadığı Türkiye'ye karşı müttefiki olan Fransa ile silah anlaşmasının boyutu netleşti. Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığındaki sağcı hükümet, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımına 2.3 milyar euro ödeyeceğini açıkladı.

2010'da girdiği mali krizden AB'nin hayatı felç eden kurtarma paketleri eşliğinde 2018'de çıkan Yunanistan'ın ardından Türkiye ile Ege-Doğu Akdeniz gerilimine girmesinden Fransa karlı çıkıyor.

Atina'daki haftalık basın toplantısında Fransa'dan satın alınacak 18 Rafale savaş uçağına ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, 6 yeni ve 12 ikinci el Rafale satın almak için 1.92 milyar euro, bu uçakların ekipmanları için ilaveten 400 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.

İlk teslimat temmuzda

Petsas, Fransa'dan ilk teslimatı temmuzda alacaklarını, 18 uçağın tamamının 2023 ortası itibarıyla gelmiş olacağını aktardı.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat arttı

Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığındaki sağcı hükümet, gelecek yıl savunmaya 5.49 milyar euro, silahlanma kalemlerine ise 2.5 milyar euro pay ayırdığını açıklamıştı.

2021'de bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artıran Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Oysa Yunan ekonomisinin yüzde 10.5 daralmasını bekleniyor.