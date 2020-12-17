Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye, Kovid-19'a karşı en hazırlıklı ülkelerdendi

Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin Kovid-19 salgınını yönetme biçimine ilişkin, "Ön hazırlıkları ile uzmanlıkları sayesinde Türkiye, bu görünmez düşmanın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri konumundaydı" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Türkiye’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilim kurulu uzmanlarıyla çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Rama, burada yaptığı konuşmada Türk sağlık uzmanlarının, Arnavutluk bilim kurulu uzmanları ile deneyim alışverişinde bulunmak, durum değerlendirmesi yapmak ve gelecekteki iş birliği için değerli sonuçlar çıkarmak adına Tiran'a geldiğini söyledi.

Bu dönem boyunca başkalarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalıştıklarını kaydeden Rama, "Yakından takip ettiğimiz, sürekli iletişim ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı bulduğumuz ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye Bilim Kurulu’nun özel bir önemi vardır zira dost ülkemizin uzmanlarının ön hazırlıkları ile uzmanlıkları sayesinde Türkiye bu görünmez düşmanın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri konumundaydı" ifadelerini kullandı.

"Bu insan bariyeri inşa edilerek, hastalığın Türkiye’ye girmesi diğer ülkelere göre çok daha uzun sürdü ve bu hükümete, kurumlara, tüm sisteme daha iyi hazırlanmak için kesinlikle zaman verdi. Yine 2019’da, Türkiye’nin salgınlarla mücadele etmek için ulusal bir planı vardı."

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19'u küresel salgın olarak sınıflandırmasından önce bile, uzmanlarının bilimsel görüşleri ve bilim kurulu rehberliğinde bir dizi sosyal mesafe önlemi aldığını kaydeden Rama, şu değerlendirmeyi yaptı:

Rama, "Türk arkadaşlar sözlerinin çok önemli olduğunu bilmeli, çünkü pek çok Arnavut’un gözünde Türkiye, sağlık ve hastaneler söz konusu olduğunda doğru adres" dedi.