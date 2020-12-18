Paris’te rehine krizi ölümle son buldu: Boşanmak isteyen eşini rehin alan adam, eşini öldürüp intihar etti

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde, Val d’Oise bölgesinin Domont kentinde, bir şirket sahibi şirket binasında boşanma davası açan eşini rehin aldı.

En az 2 kişiyi yaraladığı öğrenilen silahlı adamın karısını öldürüp intihar ettiği bildirildi.

Kimliği henüz açıklanamayan adamın daha önce eşine şiddet uygulamaktan ceza aldığı ve eşi ile boşanma evresinde oldukları öğrenildi.

Konu hakkında Pontoise savcılığı soruşturma başlattı.