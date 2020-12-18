İspanya'da ötanazinin yasallaşması meclisten geçti

Koyu Katolik kanadın güçlü olduğu İspanya'da 20 yılı aşkın süredir tartışılan ötanazi yasa tasarısı, solcu hükümet tarafından parlamentoya sunuldu.

Mecliste 138'e karşı 198 oyla kabul edilen yasa tasarısının senatodan da onay alması halinde 2021 ilkbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ötanazi için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak şartları getiren yasaya göre, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan çaresiz hastalıklara yakalananlar kendi istekleriyle bunu talep edebilecek.

Ötanazinin yasal olduğu 6. ülke olacak

İspanya böylece Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada ve Avustralya'nın ardından ötanaziyi yasallaştıran 6. ülke olma yolunda resmen adım attı.

Başbakanı Pedro Sanchez, meclisin verdiği kararla ilgili "Ülke için büyük bir toplumsal kazanım. Özgürlükte, medeni haklarda ve onurda ilerliyoruz" tweetini attı.