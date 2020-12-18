Bulgaristan, casuslukla suçladığı Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Mahkeme öncesi işlemler kapsamında yürütülen soruşturma sırasında, 2017’den günümüze kadar olan dönemde, Rusya Federasyonu vatandaşının tatbikatlar sırasında ülkede bulunan ABD askeri personelinin sayısı dahil askeri bilgi toplayarak istihbarat faaliyetleri gerçekleştirdiği saptandı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya vatandaşının diplomat statüsüne sahip olduğu tespit edildi” dendi.

Rusya vatandaşının 72 saat içinde Bulgaristan’dan gitmesi gerektiği kaydedildi.

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği, sınır dışı edilen diplomatın askeri ateş olduğunu belirterek suçlamaların asılsız olduğunu ve diyalogun gelişimine katkıda bulunmadığını açıkladı.

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 18 Aralık günü, askeri ataşemizi istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın temsilcilik başkanının asılsız olarak sınır dışı edilmesi ülkelerimiz arasındaki askeri diyaloğun gelişmesine ve Karadeniz bölgesinde istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamıyor” ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, “Rusya, misillemede bulunma hakkını saklı tutar” diye ekledi.

Rus Senatör Kosaçev: Bulgaristan NATO’nun ‘Rusya tehdidi’ savının megafonu

Bulgaristan’ın bir Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, bunu ilk kez yapmayan Sofya’nın NATO’daki hamileri tarafından “Rusya tehdidi” savının megafonu olarak görevlendirildiğini belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e açıklamasında, “Bulgaristan’ın Rus diplomatı sınır dışı etmesi ilk değil. Bulgaristan’daki Rus diplomatlar bu kadar önemli ne araştırmış olabilir ki? Hayal etmek bile zor” ifadesini kullandı.

“Bulgaristan, NATO’daki hamileri tarafından ‘Rusya tehdidi’ savının megafonu olarak görevlendirildi” diyen Kosaçev, “Yabancı güçlerin hırslarının ve çıkarlarının megafonu olmak, her bir ülke için imrenilmeyecek bir misyon, tabii eğer yanlış anlaşılan müttefik yükümlülükler uğruna bağımsızlığından vazgeçmeye hazır değilse” diye ekledi.