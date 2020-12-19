Fransa'da yüzlerce sığınmacı sokağa indi

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan sığınmacılar, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü münasebeti ile küçük çapta da olsa oturma ve çalışma izni olmayanlar başkent Paris'in Republique Meydanı'nda hükümeti protesto etti.

Sokaklara dökülen yüzlerce sığınmacı; sığınmacılara yönelik polis şiddeti, sığınma amacıyla çıktıkları tehlikeli yolculuklarda denizde boğularak hayatını kaybeden sığınmacılar ve sınır dışı edilme gibi konulara dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

Sığınmacılar, sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını ve sosyal koruma olmadan yaşadıklarını belirterek hükümetten, uluslararası insan hakları çerçevesinde kendilerine insanca davranılmasını talep etti.

Fransa'da hükümetin Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde almış olduğu gece saat 20.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında kısa sürede yapıldı.

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