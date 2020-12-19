Ukrayna'da Kovid-19 yasaklarına karşı protesto: En az 40 yaralı

Kiev'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yasaklar protesto edildi.

Hükümetin, ülkede 8 ile 24 ocak tarihleri arasını kapsayacak şekilde karantina uygulama ve olağanüstü hali 28 Şubat'a kadar uzatma kararına tepki gösteren protestocular, Kiev sokakarını doldurdu.

'Ukrayna Girişimcileri Koruma Birliği' örgütünün lideri Sergey Dorotiç, yaptığı açıklamada gösterilere polis ve ulusal muhafızların müdahale ettiğini ve ardından çatışma çıktığını aktardı.

Ukrayna polisi, çatışmalarda yaklaşık 40 göstericinin yaralandığını açıkladı.